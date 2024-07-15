Лучших велосипедистов назвали в Тюменской области

В Увате стали известны имена победителей и призеров чемпионата и первенства Тюменской области по велосипедному спорту. На старт гонки вышли порядка 100 спортсменов из Тюмени, Ишима, Тобольска, Увата и Тюменского района.

Участники соревновались в дисциплинах "Олимпийский кросс-кантри" и "Кросс-кантри гонка с выбыванием". В рамках первой гонщики преодолели от 4 до 12 километров в зависимости от возраста и пола. В ходе вторых состязаний спортсмены выполнили несколько заездов, из тура в тур борясь за возможность пройти в следующий.

По итогам соревнований в дисциплине "Олимпийский кросс-кантри" золотые медали завоевали Наиль Маметов, София Селиверстова, Анатолий Поспелов, Виктория Кивотова, Иван Мехоношин, Валерия Котельникова, Сергей Захаров, Анна Хорошева, Даниил Мишаров, Татьяна Васечка и Айдар Балдашев.

В дисциплине "Кросс-кантри гонка с выбыванием" победителями стали Иван Мехоношин, София Селиверстова, Матвей Дуденко, Айдар Балдашев, Кристина Медведева, Даниил Мишаров, Виктория Кивотова, Арсений Михайлов, Анна Хорошева, Валерия Котельникова, Иван Мехоношин и Сергей Захаров.

Также параллельно с областными стартами прошли открытые чемпионат и первенство Увата, на которых участники соревновались в новой для региона дисциплине "Гонка в гору". В рамках данных стартов выступали не только представители нашего региона, но и гости из Омска и Свердловской области. Спортсмены преодолели дистанцию в 1 км, больше половины которой – подъем в гору.

Обладателями золотых медалей в данной дисциплине стали Сергей Захаров, Айдар Балдашев, Арсений Михайлов, Виктория Савинкина, Валерия Котельникова, Анна Хорошева, Кристина Медведева, Матвей Дуденко, Иван Мехоношин, Даниил Мишаров и Софья Рупп. Все золотые награды забрали представители Тюменской области.