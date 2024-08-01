Подвыпивший подросток-велосипедист попал в ДТП в Тюмени

Пятнадцатилетний велосипедист сбит автомобилем "Киа Спортейдж" в среду в десятом часу вечера на улице Лесопарковой, 17 в Тюмени.

Предварительно, подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. От школьника исходил запах алкоголя. Показания алкотестера - 0,40 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мальчик возвращался домой с прогулки, сообщает областная ГАИ.