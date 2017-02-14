Обновленный Затюменский парк планируют открыть ко Дню города – 2018

В 2017 году в Тюмени пройдет первый этап благоустройства парка "Затюменский". Об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвященной году экологии в Тюменской области, рассказал замглавы администрации Максим Афанасьев.

Напомним, проект городской администрации по благоустройству лесопарка вызвал ряд претензий от тюменцев, опасавшихся за сохранность этого памятника природы. В управе Калининского округа рассмотрели пожелания и замечания горожан и скорректировали проект.

"В прошлом году мы проводили общественные обсуждения и обсуждения с коллегией экологов. Было очень много предложений, все они нашли компромиссные решения. Уже прошла государственная экологическая экспертиза. Летом работа по благоустройству начнется", — отметил Афанасьев.

Работы по обновлению будут вестись два года. В 2017-м там обустроят прогулочные тропы, которые покроют щепой, и велодорожки.

"Часть парка — это особо охраняемая природная территория, которая имеет ограничения по времени проведения. Чтобы не нарушить экосистему, работы будут выполняться в течение двух лет. Если все хорошо получится, то на день города в 2018 году будет полноценное открытие", — добавил Максим Афанасьев.