Тюмень увеличит сеть велодорожек на 12 км

Согласно концепции развития сети велосипедных дорожек в Тюмени ее протяженность составит 195,30 км, из них 83 км уже проложено, в том числе 6,82 км в этом году, еще 12 км появится в 2024 году, сообщил глава города Руслан Кухарук на заседании в Тюменской областной думе.

На сегодня у тюменцев имеется возможность построить свой маршрут по Московскому тракту, улицам Дамбовской, Мельникайте, Тимофея Кармацкого, Широтной, Ямской, 50 Лет Октября, Осипенко, вокруг парка Гагарина, в Затюменском экопарке, Гилевской роще, жилых районах "Тура", "Тюменская слобода", "Ново-Патрушево".

Глава города напомнил, что при разработке сети велодорожек проводилась серьезная работа с тюменским велосообществом, активными жителями и спортсменами. Проектирование и строительство велосипедных дорожек ведется как в отдельности, так и в составе автодорог и транспортных развязок. К их созданию присоединяются и застройщики, которые предусматривают свою систему велодорожек, стыкующуюся с городской.