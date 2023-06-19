Курьера-велосипедиста будут судить в Тюмени за сбитого им ребенка

В Тюмени предан суду 29-летний курьер-велосипедист службы доставки продуктов, сбивший в феврале 2023 года 8-летнего пешехода, отчего он получил тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Молодой человек обвиняется по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение другим участником движения правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, курьер на велосипеде спешил за заказом в двигался в продуктовый магазин и на тротуару у дома № 31 по Червишевскому тракту наехал на пешехода - у ребенка врачи диагностировали раны и кровоизлияния на лице, переломы лицевых костей и зубов, потребовавшие оперативного лечения.

Дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.