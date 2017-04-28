Вадим Репин: Транссибирский арт-фестиваль выстраивает культурный мост между городами

Фото: Фрол Подлесный

Задача Транссибирского арт-Фестиваля заключается в строительстве культурных мостов. С каждым годом география музыкального форума расширяется, в этом году он перешагнул европейские границы. Об этом на пресс-конференции в Тюмени рассказал художественный руководитель проекта, всемирно известный скрипач Вадим Репин.

"Я очень рад быть в Тюмени. Сейчас у меня только фантастические впечатления. На меня сильнейшее впечатление произвела первая репетиция с оркестром. Я влюблен в ребят! Поражен их открытостью и чувствую особую атмосферу коллектива", – поделился с журналистами знаменитый скрипач.

Напомним, 27 апреля в рамках фестиваля состоится концерт Тюменского филармонического оркестра и солиста-виртуоза в Тобольске. В пятницу музыканты выступят в концертном зале им. Ю. Гуляева, и торжественно завершат фестиваль.

За годы своего существования мероприятие завоевало мировую популярность, став международным проектом. Помимо Новосибирска, который является центром фестиваля, площадками в 2017 году станут Красноярск, Санкт-Петербург, Самара, Тюмень, Тобольск, также концерты пройдут в Токио, Лондоне и Брюсселе. С 2017 года попечительский совет арт-фестиваля возглавляет заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"Сначала мысль о том, чтобы создать в Новосибирске фестиваль, меня пугала, несколько лет ушло на раздумья. Потом настал период в моей жизни, когда захотелось что-то создать, оставить после себя. Ведь музыканты, в отличие от композиторов и писателей, – интерпретаторы. Мы позволяем продлить жизнь произведениям. Есть, конечно, наши записи, компакт-диски - это документ, который останется после нас. Но было желание сделать что-то интересное, особенное. Последней весомой причиной для принятия решения стало открытие в Новосибирске концертного зала им. Арнольда Каца. Хотелось, чтобы фестиваль стал ровесником этого зала", - рассказал Вадим Репин.

На встрече с журналистами присутствовал дирижер Тюменского филармонический оркестра Евгений Шестаков. С Вадимом Репиным их связывает давнее знакомство. Первое совместное выступление артистов состоялось 35 лет назад, и уже тогда, по словам Евгения Шестакова, юного Репина называли гениальным музыкантом.

Но не только выдающиеся музыкальные способности Вадима Репина отмечают коллеги, журналисты и слушатели. Музыкант играет на удивительном, притягивающем взгляд и внимание инструменте. Скрипка Вадима Репина ведет свою историю с 1733 года.

"Это скрипка работы Страдивари. На ней играл французский скрипач-виртуоз Роде, который был соперником Паганини. Это, безусловно, одна из самых красивых скрипок, которую сделал Страдивари. Я присоединяюсь к мнению экспертов, которые ставят этот инструмент на высокий уровень", - отметил музыкант.

После пресс-конференции Вадим Репин провел мастер-класс, в котором приняли участие воспитанницы детской школы искусств при институте культуры Дарья Попова и Анастасия Деханова, а также студентка колледжа искусств Анастасия Дехтяренко.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.