Тюменская полиция находит треть украденных велосипедов

В прошлом году в Тюмени увеличилось количество зарегистрированных хищений велосипедов — на 4,5 %. Из 399 краж были раскрыты 118. Такую статистику озвучил на прошедшем сегодня брифинге начальник городской полиции Петр Вагин.

Каждый велосипед имеет номер на раме, продублированный в паспорте, который выдают в магазине при покупке. В случае кражи полицейские идентифицируют транспортное средство по этому номеру. Вагин просит тюменцев с пониманием относиться к проверкам полицейских.

"Они отрабатывают по ориентировкам совершенные кражи и принадлежность гражданам "железных коней". Без такой проверки украденную вещь не найти", — пояснил он.

По закону при проверке сотрудник полиции должен представиться, показать служебное удостоверение, нагрудный знак, который можно сфотографировать или переписать. Номер велосипеда на раме осматривается на месте и данные передаются в ГУВД для проверки через информационную базу данных. Она содержит все номера похищенных вещей. Если пост правоохранительных органов находится рядом, то нужно последовать туда. Процедура проверки может занять от пяти минут до получаса.

Быть осторожными полицейский советует при покупке велосипеда с рук. Обязательно убедитесь в наличии документов на него. Если номер сбит с рамы или его нельзя прочесть из-за повреждений, то может оказаться, что велосипед краденый. Позднее вы узнаете об этом от полицейских, когда они его проверят.