Лифт в надземном переходе на Мельникайте — Гнаровской может появиться в следующем году

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Поисками технической возможности обустройства лифта в надземном пешеходнике, открывшемся осенью на перекрестке улиц Мельникайте и Валерии Гнаровской, намерены заняться в администрации Тюмени.

"Это единственный проект из тех, что в городе сейчас имеются, который был разработан без лифта, — комментирует Максим Афанасьев. — Я, как и все, понимаю, что он там действительно нужен. Может, к весне следующего года мы его уже и сделаем. Все остальные проекты надземных переходов снабжены лифтами. Самые ближайшие по сроку сдачи: на пересечении улиц Республики — Мельникайте, улиц 30 лет Победы — Мельникайте, улиц Дружбы — Мельникайте, улицы Республики и Старого Тобольского тракта, у школы № 28 по улице Домостроителей. Они все спроектированы с лифтами".

Напомним, что надземный пешеходный переход на пересечении улиц Гнаровской и Мельникайте открылся в ноябре прошлого года. Вместе с этим изменилась и схема движения транспорта на перекрестке.