В деревне Патрушева открыли новый пешеходный переход

На Червишевском тракте у остановочного комплекса открыт надземный пешеходный переход. Жители Патрушева теперь могут безопасно переходить 4-полосную трассу с высокой интенсивностью движения транспорта, сообщает ГУС ТО.

Длина пролёта пешеходного перехода 22,8 метров, для маломобильных граждан, велосипедистов и женщин с колясками оборудованы пандусы. На переходе смонтированы системы водоотведения, освещения и видеонаблюдения.

Ранее пешеходы переходили дорогу в районе светофора. Для них была установлена кнопка вызова. В ближайшее время кнопку демонтируют, а фазы перенастроят.

Данный надземный пешеходный переход стал 21-м, установленным на региональных дорогах в границах Тюменской агломерации, отмечают в ГУС ТО.