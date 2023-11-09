В деревне Патрушева открыли новый пешеходный переход

На Червишевском тракте у остановочного комплекса открыт надземный пешеходный переход. Жители Патрушева теперь могут безопасно переходить 4-полосную трассу с высокой интенсивностью движения транспорта, сообщает ГУС ТО.
Длина пролёта пешеходного перехода 22,8 метров, для маломобильных граждан, велосипедистов и женщин с колясками оборудованы пандусы. На переходе смонтированы системы водоотведения, освещения и видеонаблюдения.
Ранее пешеходы переходили дорогу в районе светофора. Для них была установлена кнопка вызова. В ближайшее время кнопку демонтируют, а фазы перенастроят.
Данный надземный пешеходный переход стал 21-м, установленным на региональных дорогах в границах Тюменской агломерации, отмечают в ГУС ТО.
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