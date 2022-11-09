Светящиеся "зебры" появились на трех улицах Тюмени

На трех нерегулируемых пешеходных переходах в Тюмени установили проекционную дорожную разметку. Световая разметка не заменяет существующую, а только дублирует ее в вечернее и ночное время.

Специальное оборудование создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами. Технология применена на пешеходных переходах по улицам Советской, 20, Луначарского, 2, а также на пересечении улиц Молодежной – Пышминской.

Места установки выбраны неслучайно. В 2021 году на этих участках дороги в темное время пострадали пешеходы, сообщают в городском департаменте дорожной инфраструктуры.

Кроме того, на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Молодежной – Пышминской дополнительно устроена искусственная неровность. Также для обеспечения безопасности изменено место зебры по улице Советской: ее перенесли на 5 метров в сторону улицы Дзержинского.

"Преимущество проекционных пешеходных переходов в том, что при неблагоприятных дорожных условиях: в снег, дождь, грязь – ее видно с расстояния более 150 м. Применение данной технологии также показало эффективность в зимний период, когда на переходах нет возможности восстановить стершийся термопластик", - отмечают в департаменте.

Первая "проекционная зебра" появилась в Тюмени в прошлом году около образовательных учреждений по улице Парфенова.