Автоинспекторы просят тюменцев быть внимательнее на пешеходных переходах

Сотрудники ГИБДД Тюменской области усилили контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения при проезде пешеходных переходов.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, из-за перепадов температур, осадков и похолодания в осенне-зимний период возрастает риск для пешеходов из-за скольких дорог и увеличения тормозного пути. Поэтому пешеходам нужно быть внимательнее, даже если они переходят дорогу по всем правилам. А водителям, приближаясь к пешеходным переходам, рекомендуют сбавлять скорость.

В этом году в регионе произошло 132 ДТП на пешеходных переходах, в них погибли восемь пешеходов, 137 человек ранены. Эти показатели выше, чем в 2020 году. Большинство наездов на людей на "зебрах" зафиксировано в областном центре. 17 ДТП на пешеходных переходах зарегистрировано в Тобольске, шесть - в Ишиме, два - в Ялуторовске.

Сотрудники ГИБДД проводят с водителями профилактическую и разъяснительную работу, а также штрафуют за нарушения правил проезда пешеходных переходов. С начала года почти 10 тысяч раз автомобилисты привлекались к ответственности за то, что не пропустили на "зебрах" людей.

В планах – установка камер на десяти самых аварийных пешеходных переходах Тюмени для фиксации нарушений ПДД водителями.

