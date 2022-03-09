Водитель ВАЗ в Тюмени сбил подростка и скрылся с места ДТП

Фото ГИБДД ТО

13-летний мальчик сбит сегодня автомобилем ВАЗ2107 на регулируемом пешеходном переходе на улице Ватутина, 18 в Тюмени. По словам школьника, водитель уехал с места ДТП, не остановившись, сообщает ГИБДД.

Очевидцы сообщили номер автомобиля. Сейчас машина разыскивается сотрудниками ГИБДД, водитель устанавливается.

Подросток доставлен в больницу для установления диагноза и оказания помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.