Водитель ВАЗ в Тюмени сбил подростка и скрылся с места ДТП

13-летний мальчик сбит сегодня автомобилем ВАЗ2107 на регулируемом пешеходном переходе на улице Ватутина, 18 в Тюмени. По словам школьника, водитель уехал с места ДТП, не остановившись, сообщает ГИБДД.
Очевидцы сообщили номер автомобиля. Сейчас машина разыскивается сотрудниками ГИБДД, водитель устанавливается.
Подросток доставлен в больницу для установления диагноза и оказания помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
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