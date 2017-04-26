Сорок новых "гармошек" и один электробус пустят по Тюмени

В областном центре в 2017 году парки местных перевозчиков пополнятся 166 большими автобусами, в том числе 40 "гармошками". Их рассчитывают пустить по девяти самым востребованным маршрутам.

"Порядка 60 автобусов появятся в Тюмени уже в июле, оставшиеся выйдут на улицы до конца года. Все старые автобусы будут сняты с линий. Сегодня у нас средний возраст автобусов — пять лет. Важно, чтобы мы двигались к той точке, когда на деле, а не на словах всем будет выгоднее и удобнее ездить на автобусе, нежели на собственном автомобиле", — рассказал замглавы городской администрации Максим Афанасьев.

Десять закупленных автобусов будут работать на газу, а на одном из маршрутов появится один электробус.

"В России электробусов всего пара-тройка: два в Москве и один в Казани. Он ездит на аккумуляторах, зарядка производится быстрым способом. Электробус протестируют в сибирских условиях. Мы хотим его пустить по маршруту № 10, который курсирует по пути аэропорт — железнодорожный вокзал — автовокзал. Работать он будет без кондуктора, входить надо будет в переднюю дверь, выходить — в среднюю", — отметил Афанасьев.