Больше 400 сирот в Тюменской области получат жилье в этом году

В регионе порядка 532 миллионов рублей выделят на покупку жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2017 году.

В собственность Тюменской области для формирования специализированного жилищного фонда приобретут 437 жилых помещений. На эти цели из регионального бюджета потратят 492 миллиона рублей, из федерального — 39,5 миллионов рублей.

В межрайонном отделе по особым исполнительным производствам УФССП по Тюменской области сейчас находится 362 исполнительных производства в отношении детей-сирот, которые нуждаются в получении жилья.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, на конец января 2017 года заключены государственные контракты участия в долевом строительстве на 64 жилых помещения, расположенных на территории Тюмени. Также ведется работа по заключению государственных контрактов купли-продажи 52 жилых помещений в муниципальных районах области.