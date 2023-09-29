Ключи от нового жилья в 2023 году получили 434 сироты Тюменской области

В Тюменской области с начала 2023 года 434 сироты получили ключи от новых жилых помещений, еще 194 до момента фактического предоставления жилья получают компенсацию расходов по найму жилья, сообщили в обпрокуратуре.

В региональном надзорном ведомстве под председательством первого заместителя прокурора области Руфата Биктимерова состоялось

Обсуждение вопроса обеспечения жильём детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа прошло 28 сентбяря на заседании межведомственной рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

Отмечено, что благодаря взаимодействию прокуратуры и правительства региона в текущем году удалось увеличить объем денежных средств, выделенных из бюджета области для приобретения жилья для такой категории граждан, до 1 млрд рублей.

"Вместе с тем имеется необходимость продолжения системной межведомственной работы в данной сфере. По итогам заседания выработано совместное решение, каждому ведомству определены конкретные задачи", - отмечается в релизе облпрокуратуры.