В Тюмени обсудят сопровождение выпускников детдомов

Завтра, 8 апреля, в Тюменском колледже производственных и социальных технологий состоится I Региональная конференция "Новые горизонты". Ее участники обсудят создание единого профессионального образовательного пространства для выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Мы стремимся обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, построить персональный маршрут, создать возможность получить качественное образование, которое соответствует его особенностям, предпочтениям, — рассказывает Елена Перминова, директор регионального центра "Семья". — Важно, чтобы подросток – выпускник учреждения для детей-сирот мог в дальнейшем освоить интересную ему профессию, заниматься любимым делом, обеспечивать себя и свою семью, стал ответственным и активным гражданином, конкурентноспособным на рынке труда".

Организаторами встречи выступает департамент социального развития Тюменской области, департамент образования и науки Тюменской области и региональный центр "Семья", при поддержке Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО Тюменской области.