Глава СКР поставил на контроль проверку по жалобе тюменской сироты на отсутствие жилья

Сирота из города Тюмени сообщила о непредоставлении ей жилья в комментариях в аккаунте Информационного центра СК России "ВКонтакте".

Женщина написала, что с 2000 года она состояла в очереди на получение положенного по закону благоустроенного жилого помещения, однако в 2013 году была необоснованно исключена. В прошлом году суд восстановил ее статус, обязав компетентные структуры предоставить ей жилое помещение из специализированного жилищного фонда. Однако до настоящего времени жилплощадь сироте не предоставлена.

В СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, а также о принимаемых мерах к восстановлению жилищных прав сироты.