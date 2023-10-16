Около 1 млрд рублей в Тюменской области за год потратят на жилье для сирот

В 2023 году на приобретение жилья для детей-сирот в Тюменской области предусмотрено 1,02 млрд рублей, уполномоченным органом по приобретению жилых помещений с целью формирования специализированного жилфонда для детей-сирот является Главное управление строительства региона.

В текущем году в специализированный жилищный фонд для детей-сирот только по городу Тюмени включено 60 жилых помещений. Заключены контракты участия в долевом строительстве многоквартирных домов в г. Тюмени на 70 жилых помещений, из которых 34 — будут введены в эксплуатацию в 2023 году, 36 - в I квартале 2024 года.

Всего в этом году в специализированный жилищный фонд Тюменской области будет приобретено 419 квартир.