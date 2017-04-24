Более девяти тысяч тюменских старшеклассников сдадут ЕГЭ

Первый по счету единый государственный экзамен - по географии и информатике - пройдет 29 мая. ЕГЭ по математике (базовый уровень) будет проведен 31 мая, по математике (профильный уровень) - 2 июня, по обществознанию – 5 июня, по физике и литературе - 7 июня, по русскому языку - 9 июня, по иностранным языкам и биологии - 13 июня. Устно сдать экзамен по иностранным языкам представится возможность 15 и 16 июня, а написать ЕГЭ по химии и истории – 19 июня. Период с 20 июня по 1 июля определен как резервный для пересдачи экзаменов по всем предметам.

Об этом сообщил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер на заседании президиума правительства региона. Всего, по его словам, ЕГЭ в нынешнем году сдадут почти 9400 человек.

"За последние два года мы видим, как при выборе ЕГЭ растет популярность предметов естественно-научного профиля. Например, экзамен по физике в этом году будут писать более 2600 человек, по биологии – 1700. Три года назад цифры были значительно меньше. Основная масса выпускников выбирала обществознание, число желающих превышало 6000. В этом году обществознание выбрали почти 3900 человек", - отметил Алексей Райдер.

К проведению ЕГЭ в регионе обеспечено стопроцентное онлайн-видеонаблюдение, решены вопросы безопасности, другие организационные и технические условия, сообщает пресс-служба губернатора.