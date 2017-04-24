Известный скрипач Вадим Репин встретится с тюменскими журналистами перед концертом

Концерт Транссибирского арт-фестиваля впервые пройдет в Тюмени на сцене филармонии 28 апреля. В преддверии этого события, 26 апреля, художественный руководитель проекта, всемирно известный скрипач Вадим Репин даст пресс-конференцию. Встреча с журналистами состоится в 14.30 в органном зале Тюменской филармонии.

Вадим Репин родился в Новосибирске в 1971 году, начал занятия на скрипке в возрасте пяти лет и спустя полгода впервые выступил на сцене. Его наставником был знаменитый педагог Захар Брон. Сегодня Вадим Репин является кавалером Ордена Почётного легиона, и наряду с Ростроповичем, Кабалье, Берганса, Кисиным и Муттер – лауреатом престижной французской национальной премии Les Victoires de la musique classique. Играет на скрипке Rode Антонио Страдивари (1733).

Концерт в рамках Транссибирского арт-фестиваля начнется в тюменской филармонии в 19:00. В первом отделении в исполнении оркестра прозвучит музыка из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Во втором отделении зрители услышат популярное произведение финского композитора Яна Сибелиуса – концерт для скрипки с оркестром, а также рапсодию для скрипки с оркестром Мориса Равеля "Цыганка".

Транссибирский арт-фестиваль за годы своего существования завоевал мировую популярность, став международным проектом. Помимо Новосибирска, который является центром фестиваля, площадками в 2017 году станут Красноярск, Санкт-Петербург, Самара, Тюмень, Тобольск, также концерты пройдут в Токио, Лондоне и Брюсселе. С 2017 года попечительский совет Транссибирского арт-фестиваля возглавляет заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.