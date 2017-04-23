Исследователи изучат почву в Тюменской области и Иордании

Ученые планируют сравнить почву в Тюменской области и в Иордании. Исследование может помочь проследить возможную "миграцию" теплолюбивых микроорганизмов в холодные регионы.

Ранее с докладом о разрушении углеводородов анаэробными микроорганизмами на международной конференции в университете Аль аль-Байт (г. Мафрак, Иордания) выступил ведущий научный сотрудник международной научно-исследовательской лаборатории по изучению изменений климата, землепользования и биоразнообразия ТюмГУ Александр Галушко. Во время пребывания в арабской стране ученый получил несколько проб образцов для выполнения проекта "Разнообразие термофильных гетеротрофных нефтеразрушающих микроорганизмов в почвах тюменского Севера", который он реализовывал при поддержке Министерства образования и науки РФ.

Во время исследования будут использоваться пробы теплых регионов. В частности, почвы Апшеронского полуострова, где интенсивно ведется разработка нефтяных месторождений и большая площадь почвы загрязнена углеводородами. Изучены будут также иорданские почвы.

Ученые ТюмГУ планируют получить новые данные о присутствии и распространении микроорганизмов, развивающихся в диапазоне температур 30-60 градусов как в почвах районов Крайнего Севера, так и в южных районах. Полученные результаты внесут значительный вклад в понимание биоразнообразия микроорганизмов, обитающих на земле, и прогнозирование изменений в разнообразии микрофлоры нашей планеты в XXI веке, пишет "Вслух.ру" со ссылкой на Тюменский государственный университет.