В Тобольске пройдет конкурс национального творчества

Тринадцатый городской открытый конкурс детско-юношеского национального творчества "Весенние ручейки" пройдет в центре сибирско-татарской культуры Тобольска 29-30 апреля. Творческое состязание в этом году приурочено к 430-летию древней столицы Сибири.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, в открытом конкурсе примут участие представители разных этнических групп, проживающих на территории области. Свое мастерство покажут воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных школ, школ искусств, студенты вузов и техникумов, а также коллективы организаций и учреждений.

Конкурс пройдет по четырем номинациям: "Художественное слово" (на одном из тюркских языков), "Вокал", "Инструментальное исполнительство" и "Декоративно-прикладное творчество". Награждение победителей и заключительный гала-концерт должны состояться 30 апреля.