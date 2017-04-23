В Тюмени предлагают поощрять лучших водителей автобусов

Тюменцы поддержали инициативу Общественной палаты города Тюмени о поощрении лучших водителей общественного транспорта и кондукторов дипломами или другими знаками общественного признания. Такие результат показал опрос, проведенный в рамках проекта "Я решаю!".

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 74% респондентов посчитали, что лучших нужно выбирать на основании отзывов жителей. 26% согласны с тем, чтобы работников для поощрения выдвигали автотранспортные предприятия.

Также участники проекта могли ответить на вопрос, кто именно может быть удостоен награды. Большинство высказали мнение, что лучший водитель – это тот, кто соблюдает ПДД, аккуратно водит автобус и уважает других участников дорожного движения. Многие также отметили, что хороший водитель всегда вежлив и никогда не захлопнет двери перед носом бегущего пассажира.

Также среди важных факторов тюменцы назвали опрятность самого автобуса. И поддержали, что водитель не должен курить.

Для кондукторов тоже выявили критерии: он должен быть вежливым, улыбаться, носить форму, должен помогать пассажирам с коляской или инвалидам, а также способен сориентировать пассажира в городе.

Общественная палата города Тюмени проанализирует все мнения участников проекта и сформирует положение, критерии которого помогут выявлять каждый месяц лучших водителей и кондукторов, работающих на общественном транспорте.