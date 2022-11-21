Прирост пассажирских перевозок городским транспортом возможен в Тюмени

На оплату проезда льготников выделят больше миллиарда рублей.

По итогам 2022 года ожидается, что автобусы и маршрутки перевезут 120 млн пассажиров, что на 2,7% больше показателя прошлого года. В 2023-м прирост может составить 40% - до 168,57 млн пассажиров. Такие данные приведены в проекте бюджета Тюмени

на 2023 год, сообщает Вслух.ру.



Из общего числа пассажиров 101,144 млн — так называемые платные. 26 млн 857 тыс. — федеральные льготники; 24 млн 921 тыс. — пенсионеры по старости; 8 млн 372 тыс. - студенты; 7 млн 279 тыс. - школьники. На льготный проезд в городском транспорте в бюджете заложено 1 млрд 48 млн рублей.

В 2022 году маршрутная сеть увеличилась на 1,9 км — до 611,31 км (по данным на 1 ноября). К концу следующего года она вырастет до 630 км с учетом новых микрорайонов. В городе действует 124 маршрута.