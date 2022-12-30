В ночь на Рождество тюменцы смогут бесплатно прокатиться на городских автобусах

В рождественскую ночь в городе будут организованы бесплатные маршруты, сообщает Тюменьгортранс.

После церковной службы в ночь с 6 на 7 января 2023 года в 02:00 верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. АО "ТПАТП № 1" будет организовано транспортное обслуживание данного мероприятия 3 автобусами вместимостью от 100 пассажиров и 1 автобусом вместимостью от 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13) будет бесплатный.