Руслан Кухарук рассказал о переменах в работе общественного транспорта

Тема работы городского пассажирского транспорта регулярно обсуждается тюменцами на различных публичных площадках, на заседании коллегии администрации города Тюмени в понедельник были рассмотрены основные жалобы, по некоторым проблемам уже приняты решения, сообщил в своём Telegramканале глава города Руслан Кухарук.

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Сорокин доложил об итогах работы автотранспортных предприятий Тюмени за 9 месяцев и рассказал, как будет организована их работа в зимний период. В Тюмени разветвленная сеть автобусных маршрутов: летом движение осуществляется по 124, зимой – по 109. Только с 30 апреля по 30 октября перевезено более 65 миллионов пассажиров.

"Высвободившиеся после перехода на зимний график движения 33 автобуса (15 сезонных маршрутов) перераспределены на маршруты №№ 1, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 28, 39, 46, 47, 54, 55, 70, 85, 89. По этим направлениям специалисты департамента и МКУ "Тюменьгортранс" проанализировали поступившие сообщения, а также сделали замеры пассажиропотока, особенно в час пик. Проведена текущая настройка расписаний. Работа продолжается. На рассмотрении специалистов находятся вопросы по маршрутам, пассажиры которых обращаются с просьбой заменить автобусы малого класса вместимости большими. Главная задача, которую я поставил перед специалистами департамента, – организовать системный подход к транспортному планированию, который опирался бы в первую очередь на качественный анализ пассажиропотока" -написал Кухарук.