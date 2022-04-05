Льготникам Тюмени перестанут выдавать бумажные чеки в автобусах

Пассажирам, имеющим право на бесплатный проезд, в городском транспорте с 11 апреля не будут выдавать бумажные билеты. бумажные билеты выдаваться не будут, сообщает Тюменьгортанс.

"Факт совершенной поездки будет фиксироваться электронным билетом. Получить информацию о поездках и электронных билетах можно в личном кабинете на сайте АО "ТТС", - сообщили в компании.