Льготникам Тюмени перестанут выдавать бумажные чеки в автобусах

11:42 05 апреля 2022
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Пассажирам, имеющим право на бесплатный проезд, в городском транспорте с 11 апреля не будут выдавать бумажные билеты. бумажные билеты выдаваться не будут, сообщает Тюменьгортанс.

"Факт совершенной поездки будет фиксироваться электронным билетом. Получить информацию о поездках и электронных билетах можно в личном кабинете на сайте АО "ТТС", - сообщили в компании. 

Теги: билеты , городской транспорт , льготники
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