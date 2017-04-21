Автоинспекторы проверят тюменских водителей на трезвость

Очередную сплошную проверку на трезвость проведут сегодня вечером в центре Тюмени наряды полка ДПС ГИБДД области. Участие в ней примут также генерал-майор полиции Юрий Алтынов и представители общественности.

Смысл таких проверок – показать автомобилистам неотвратимость наказания за управление транспортом в опьянении. В этом году на дорогах региона от управления транспортом отстранены более двух тысяч пьяных водителей, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Представители общественных организаций, работающих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, призовут тюменцев противодействовать нетрезвому вождению и быть нетерпимыми к фактам пьянства за рулем.