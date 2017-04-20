Юрий Алтынов: в регионе стало меньше убийств

В Тюмени на заседании областной думы об итогах работы органов внутренних дел в 2016 году рассказал начальник регионального УМВД Юрий Алтынов.
Докладывая о криминогенной обстановке в Тюменской области, он отметил, что уровень преступности в регионе снизился на 11%. Уменьшение количества преступлений — с 30979 до 27466 — в определенной степени связано с изменениями в уголовном законодательстве. Это частичная декриминализация побоев и краж — до определенной суммы. Наблюдается и сокращение таких преступлений, как убийства — на 6%, причинение тяжкого вреда здоровью — 5%, разбойные нападения — 9% и грабежи — 20%.
В рамках борьбы с организованной преступностью к уголовной ответственности в прошлом году привлекли 67 человек, которые совершили 64 преступления.
По словам Алтынова, проведенное социологическое исследование показало, что тюменцы стали чувствовать себя защищеннее, а также что они высоко оценивают эффективность работы стражей правопорядка.
Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru