Полиция просит тюменцев не оставлять велосипеды в подъездах

С начала 2017 года на юге Тюменской области зарегистрировано 39 краж велосипедов. Как отмечают в полиции, в большинстве случаев двухколесный транспорт пропадал, когда его оставляли без присмотра в подъезде.

"Лучший способ обезопасить свое имущество — закатывать велосипед в квартиру. Злоумышленники могут проникнуть практически куда угодно. Видеонаблюдение, домофон и даже специально нанятый охранник для них не помеха", — рассказывают в региональном УМВД.

Не рекомендуют тюменским велосипедистам оставлять свой транспорт на длительное время и на улице. Даже если вы отлучаетесь ненадолго, то обязательно воспользуйтесь велозамком, пристегните велосипед к ограждению или перилам. Хорошо будет оставить его в зоне камер видеонаблюдения.

"Запомните "особые приметы" вашего велосипеда. Если их нет, то следует выбить на раме или нанести несмываемой краской метку, например, ваш почтовый индекс и номер дома. У каждого велосипеда имеется серийный номер, расположенный, как правило, на раме. Обязательно перепишите его", — советуют в полиции.