На парковке у ТРЦ "Гудвин" тюменцы смогут стать донорами или узнать группу крови

В Тюмени 20 апреля в течение дня на парковке возле главного входа в ТРЦ "Гудвин" будут работать две передвижные лаборатории станции переливания крови. Специалисты примут тюменцев, которые уже практиковали донорство и хотели бы сдать кровь, а также тех, кто только планирует пополнить ряды доноров. Они смогут определить свою группу крови и узнать резус-фактор.

В здании торгового центра в 11 часов откроется выставка снимков почетных доноров Тюменской области: бизнесменов, политиков и общественных деятелей, сдавших свою кровь для сохранения жизни и здоровья других людей.