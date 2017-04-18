На парковке у ТРЦ "Гудвин" тюменцы смогут стать донорами или узнать группу крови

12:39 18 апреля 2017
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В Тюмени 20 апреля в течение дня на парковке возле главного входа в ТРЦ "Гудвин" будут работать две передвижные лаборатории станции переливания крови. Специалисты примут тюменцев, которые уже практиковали донорство и хотели бы сдать кровь, а также тех, кто только планирует пополнить ряды доноров. Они смогут определить свою группу крови и узнать резус-фактор. 

В здании торгового центра в 11 часов откроется выставка снимков почетных доноров Тюменской области: бизнесменов, политиков и  общественных деятелей, сдавших свою кровь для сохранения жизни и здоровья других людей.

Теги: здоровье , Гудвин , донорство , медицина
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