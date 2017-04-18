Волонтеры приберут один из самых замусоренных участков на Широтной

11:42 18 апреля 2017
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pixabay.com

В Тюмени завтра, 19 апреля, в районе улицы Широтной, 167, корпус 3 пройдет акция "Зеленый коридор". Собирать твердые бытовые отходы со стороны гаражей с 18 часов будут волонтеры проекта "Токсичные подснежники" — отряд Тюменского техникума строительной индустрии.

К уборке приглашают присоединиться и остальных тюменцев. По словам организаторов, их цель — борьба с весенними островками мусора, которые нарушают эстетику улиц и загрязняют окружающую среду.

Волонтеры намерены привлечь внимание общественности и администрации к проблеме несанкционированных свалок. Обнаруживать таковые они рассчитывают с помощью горожан. Отправлять фотографию незаконной свалки с указанием места, где она находится, активисты просят на электронный адрес svalkinet72@mail.ru.

Теги: волонтеры , мусор , свалка , уборка
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