Волонтеры приберут один из самых замусоренных участков на Широтной

В Тюмени завтра, 19 апреля, в районе улицы Широтной, 167, корпус 3 пройдет акция "Зеленый коридор". Собирать твердые бытовые отходы со стороны гаражей с 18 часов будут волонтеры проекта "Токсичные подснежники" — отряд Тюменского техникума строительной индустрии.

К уборке приглашают присоединиться и остальных тюменцев. По словам организаторов, их цель — борьба с весенними островками мусора, которые нарушают эстетику улиц и загрязняют окружающую среду.

Волонтеры намерены привлечь внимание общественности и администрации к проблеме несанкционированных свалок. Обнаруживать таковые они рассчитывают с помощью горожан. Отправлять фотографию незаконной свалки с указанием места, где она находится, активисты просят на электронный адрес svalkinet72@mail.ru.