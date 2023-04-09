Как эффективно сделать уборку дома, рассказали тюменцам

Об особенностях уборки рассказали корреспонденту "Тюменской области сегодня" в одной из клининговых компаний.

Для уборки лучше использовать несколько тряпок. Обязательно синтетическая, которая притягивает пыль, тряпка, хорошо впитывающая воду, и тряпка для полировки поверхностей. Кроме того, понадобится швабра с длинной ручкой, на которую можно закрепить нужную тряпку.

В первую очередь, клинер Гульнара Гаскина советует пропылесосить пол и ковры с двух сторон, которые на время необходимо свернуть и убрать.

– Стены и мебель необходимо обеспылить сухой тряпкой или пипидастром. Пыль безобидна, но грязь проникает в поры поверхностей, разрушая их, забивается в углы и достать ее оттуда – сложная задача. То есть, если вы протираете поверхности влажной тряпкой, то попросту втираете в них грязь, – говорит Гульнара.

Обеспыливаем сухой тряпкой стены, пол, потолок, стираем шторы, моем люстры и светильники и иные поверхности.

Перед мытьем окон советуют пропылесосить рамы. Затем сухой тряпкой протереть стекла изнутри. После этого водой промыть резинки рам, которые прилегают к стеклу, сами рамы, потом намочить стекла и использовать специальный скребок.