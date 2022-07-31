Тюменские аграрии начали уборку овощей

На полях началась уборка ранних овощных культур открытого грунта.

– Тюменским сельхозтоваропроизводителям предстоит убрать 8 026 га картофеля и 1 065 га овощей: капусты, свеклы, моркови, лука и зеленных культур, – рассказала в беседе с журналистом Тюменской области сегодня начальник отдела растениеводства департамента АПК региона Лариса Реутских.

Первой к уборке картофеля приступила агрофирма "КРиММ" Упоровского района. На данный момент это единственное хозяйство, осуществляющее уборку второго хлеба.

– Урожайность товарного картофеля на данный момент составляет порядка 40 т/га, – сообщил корреспонденту генеральный директор предприятия Геннадий Рязанов. – Уже отправили на реализацию 200 тонн свеклы и 1 500 тонн капусты. Весомую урожайность (526 ц/га) дает в настоящее время сорт раннеспелой капусты Адема. Кстати, хозяйки ценят этот сорт за вкус и компактные головки, которые удобно резать для приготовления блюд. Производителей же он радует устойчивостью к растрескиванию, а кроме того, в поле он может сохраняться до четырех недель. Прямо с поля на прилавки начал поступать и свежий салат сортов Романо, Айсберг, Батавиа.

Кроме Упоровского района, уборку овощей в данный момент ведут хозяйства Тюменского и Ишимского районов.