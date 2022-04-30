Как экономить на средствах для уборки: советы клинера

Чтобы сэкономить на уборке и не тратить деньги на лишние средства, стоит внимательно подходить к покупке. Нужно выбирать универсальные средства в большой упаковке. Например, средство для стекол подойдет для натяжных потолков и фасадов - отлично уберет разводы. О других хитростях Вслух.ру рассказал руководитель клининговой компании Сергей Рыбаков.

Средства для мытья "антижир" можно использовать для всех поверхностей на кухне, в том числе для бытовой техники внутри.

"С бытовой химией нет необходимости подбирать средство под каждую поверхность, потому что средство само по себе низкой концентрации", - пояснил эксперт.

Мыть пол можно даже средством для посуды, но обязательно чередовать - день им, день водой. В идеале использовать белизну.

"Этим средством можно мыть ванную комнату: плитку, санузел, ванну. Но важно правильно разбавлять водой и выбирать гелеобразную форму", - посоветовал Сергей Рыбаков.

На губках экономить не стоит - лучше менять раз в месяц. Тряпки нужно выбирать многоразовые из микрофибры. Они лучше собирают грязь и воду.