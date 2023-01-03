Тюменские службы борются с последствиями снегопада

В Тюмени за прошедшие сутки выпало 6 мм осадков, в течение 3 января также синоптиками прогнозируются осадки и до 4 мм снега, где подрядным организациям и УК поставлена задача усилить работы по уборке и вывозу снега, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Утром прошел селектор, специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта доложили, что за сутки в содержании улично-дорожной сети города Тюмени было задействовано 876 единиц дорожной техники (453ночь/423 день), а также 1194 дорожных рабочих (692 ночь/502 день).

"Сегодня в дневное время уже работают на УДС 614 единиц техники, а также 567 дорожных рабочих. Как всегда, в первую очередь проводится уборка на центральных магистралях. Подрядчикам необходимо днем уделить пристальное внимание тротуарам. Кроме того, будет проводиться расчистка от снега остановочных комплексов, подъездных путей к контейнерным площадкам", - отметил Кухарук.

Многие УК привлекают технику, чтобы обеспечить расчистку межквартальных проездов.