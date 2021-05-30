На пляже реки Катышка в Голышманово устроили генеральную уборку

Водолазы из Челябинской области провели генеральную уборку на пляже реки Катышка в районе зоны отдыха "Сосновый бор" поселка Голышманово. Дно акватории очистили от опасного мусора, камыша и водорослей.

Как рассказал мастер водолазной бригады Алексей Денищенко, на этот водный объект они выезжали уже не в первый раз.

"Удивились, как сильно обмелела река буквально за год — вода ушла примерно на метр. Дамба нерабочая, поэтому уровень воды упал и водоём стал зарастать ещё быстрее. Раньше справлялись с чисткой реки от растительности вручную, а в этом году используем помпу, чтобы размывать мощные корни. На дне из них образовался очень большой "ковёр" - вытягивать тяжело. Ряску тоже выгоняем помпой к берегу и убираем", - сообщил он.

После завершения работ в реку пустят специальные биобактерии, которые притормаживают рост растительности и улучшают качество воды. Эти биопрепараты абсолютно безопасны для людей, не содержат токсичных или химических веществ. Снизить скорость распространения растительности поможет увеличение глубины реки - надо закрывать дамбу. Сейчас место, где можно купаться, глубиной всего около 1,5 метров.

Мусора в водоёме нашли столько же, как в предыдущие годы - бутылки, кирпичи, камни, стёкла, деревяшки. Много хлама было и на берегу.

В этом году администрация Голышманоского округа решила восстановить дамбу, расположенную на реке Катышка. Подрядчик начал уже работы по сохранности и поддержанию в действующем состоянии ГТС, а также обеспечению безопасных противопожарных и противопаводковых последствий на водоёме. На дамбе имеются четыре водопропускных шлюза. По словам заместителя главы округа Олега Швецова, два из них переведут в резервные и законсервируют временно. Ещё два оставят рабочими. Отремонтированные шлюзы закроют, чтобы поднять уровень воды в реке Катышка, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".