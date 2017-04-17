В регионе закрыли все места для подледной рыбалки

В Тюменской области продолжается подготовка к половодью. Как сообщает региональное ГУ МЧС, сейчас толщина льда на водоемах составляет 38–60 сантиметров, во многих местах есть промоины. Все места массового выхода людей на лед и подледного лова рыбы закрыты.
"На сегодняшний день лед на переправе в селе Уват имеет пористую структуру, толщина варьируется от 38 до 40 сантиметров. Местами имеются промоины. Ежедневно уровень воды в реке повышается на 2–4 сантиметра, что способствует поднятию льда и отрыву от берегов", — рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель патрульной группы села Уват Олег Папазян.
Последнюю ледовую переправу в Тюменской области распилили в минувшую пятницу. Напомним, этой зимой работали девять переправ.
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