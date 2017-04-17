На юге области активизировались клещи

С наступлением теплых дней в Тюменской области активизировались клещи. По информации областного департамента здравоохранения, с начала сезона в инфекционную клиническую больницу Тюмени по поводу присасывания или обнаружения клеща обратилось 38 взрослых, в областную больницу №2 – 8 детей. Случаев выявления клещевого энцефалита не зарегистрировано.

Первые случаи присасывания насекомых зарегистрированы и юге области. Так, в областную больницу №4 в Ишиме обратилось уже семь человек. Двое взрослых и один ребенок из Ишима, один взрослый - из Викулово и трое детей из села Абаткое. Все они не привиты от клещевого энцефалита, поэтому им был поставлен иммуноглобулин.

Медики напоминают, что самым эффективным средством защиты от клещевых инфекций является вакцинация. В текущем году рассчитывать на получение бесплатных прививок смогут только представители групп риска – это работники лесных хозяйств, студенты – участники стройотрядов, сотрудники МЧС, призывники, учителя, дети, которые занимаются спортивным ориентированием, землеустройством и прочими работами в лесу. Все остальные категории граждан смогут привиться платно.