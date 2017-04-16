В Тюмени пройдет конкурс "Волшебные ступеньки"

Детский региональный TV–конкурс эстрадной песни "Волшебные ступеньки" пройдет в Тюменском театре кукол 17 и 18 апреля. В нем примут участие юные тюменцы в возрасте от 6 до 14 лет, которые исполнят эстрадные песни.

Отборочный этап будет проходить 17 апреля, конкурсантов будут выбирать по городским округам. 18 апреля с утра полуфиналисты поборются за выход в последний этап. Финал начнется в этот же день в 16:00. Обладатель Гран-при получит специальный приз, диплом лауреата, DVD-альбом гала-концерта, а также сертификат на запись в студии трех песен с включением одной из них в сборник конкурса. Остальные призеров и финалистов наградят специальными призами по профилю программы.

Кроме того, финалисты конкурса выступят перед ветеранами Великой Отечественной войны на праздничном концерте "Голоса Победы", который состоится 9 мая, пишет ИА "Тюменская линия" со ссылкой на пресс-службу Тюменского театра кукол.