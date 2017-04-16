Премьерный спектакль Абатского театра завоевал награду международного фестиваля

Театральный коллектив Абатского Дома культуры "Альянс" стал лауреатом первой степени в номинации "Театр" на 67-м Международном фестивале-конкурсе детских, юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов "Берега надежды" в Новосибирске. Они представили зрителям и жюри свой новый спектакль "Бабий бунт".

Премьера спектакля состоялась в конце марта и прошла успешно. Режиссер Ольга Усольцева помогла переосмыслить "Донские рассказы" Михаила Шолохова и вместе с актерами удачно оживила героев казачьей станицы. Персонажи получились характерными и узнаваемыми. Все это дополнили яркие костюмы и декорации, а также умелая игра артистов.

Жюри конкурса отметили инновационный подход коллектива к драматургии. Кроме того, на фестивале в Новосибирске Ольге Усольцевой вручили благодарственное письмо за умение видеть и развивать способности талантливых людей, а актеру Владимир Собанину – спецприз и сертификат на участие в проекте "Втворчество" радио "Юникид" за роль деда Захара, пишет "Тюменская oбласть сегодня".

