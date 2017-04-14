Tele2 покажет образовательные тренинги онлайн

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет другие правила на "Дне тренингов". К 800 участникам мастер-классов в Челябинске смогут присоединиться зрители со всего Урала — по видеотрансляции от компании.

15 апреля в Южно-Уральском государственном университете в рамках всероссийского образовательного проекта "День тренингов" пройдут мастер-классы и тренинги для молодежи региона. Tele2 предоставляет возможность всем желающим присоединиться к крупному образовательному проекту в режиме онлайн. Зрители с экранов компьютеров и мобильных устройств смогут увидеть два выступления: интерактивную лекцию по ораторскому искусству от известного челябинского шоумена, ведущего и актера Арсена Карапетяна, а также мастер-класс по тайм-менеджменту от организатора молодежных проектов и студентки ЮУрГУ Дарьи Ботовой.

В рамках "Дня тренингов" психологи, HR-специалисты крупных южноуральских предприятий, яркие и талантливые молодые люди поделятся с аудиторией знаниями на такие актуальные темы, как построение карьеры, развитие организаторских способностей и навыков самопрезентации.

Видеотрансляция пройдет 15 апреля с 11.00 до 14.00 и с 14.30 до 16.30 на сайте http://uralcast.ru/live.

С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте и в соцсетях проекта.