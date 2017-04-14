Тобольский драмтеатр вновь отправится на гастроли в Нефтеюганск

Гастроли Тобольского драматического театра имени П.П. Ершова состоятся в Нефтеюганске 18 апреля. В поездку тоболяки возьмут два спектакля: музыкальную сказку "Веселый светофор" и комедию "Плутни Скапена" по пьесе Мольера.

Сказка "Веселый светофор" в легкой и занимательной форме расскажет детям о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. Глупый зайчишка, забывшись, начинает играть на проезжей части дороги. Дядя Стёпа объясняет ему, как это опасно: машины могут попасть в аварию, а сам он — покалечиться и даже погибнуть. Зайчик соглашается с дядей Стёпой и даёт обещание вести себя хорошо и соблюдать правила дорожного движения. На протяжении спектакля зрители в зале активно реагируют на происходящее на сцене действие, получают полезный, наглядный и увлекательный урок правил дорожного движения.

Комедия "Плутни Скапена" отражает азарт, озорство, жизнерадостность, вечную проблему отцов и детей. Зрители оказываются участниками веселого и яркого карнавала, где царят смех, музыка, танцы. Романтическая история о пройдохе и мошеннике Скапене, который наделен умом, блистает остроумием, смелостью, умением выйти из любой ситуации с достоинством, актуальна в любом веке. Комедия поставлена заслуженным деятелем искусств, лауреатом Государственной премии РФ, режиссером Михаилом Поляковым.

Напомним, в прошлый раз артисты театра побывали в Нефтеюганске в феврале. Зрители встретили спектакли аншлагом. До этого тоболяки не приезжали в этот город с гастролями около 20 лет. Директор Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова Евгений Пономарёв заявил, что теперь гастролировать по северным городам они будут регулярно.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения — Юлия Шакурская.