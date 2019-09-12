Сергей Осинцев: на левом берегу Туры нужно построить современный оперный театр

В Тюмени недостаточно больших сценических площадок. Город вполне созрел для появления оперного театра или современного концертного зала, который сможет вместить более двух тысяч человек, считает директор Тюменского Большого драматического театра Сергей Осинцев.

Компании, которые привозят артистов, вынуждены выбирать из того, что есть, не всегда им удается найти подходящую площадку. Больше всего зрителей сегодня может принять Тюменская филармония (1229 мест). В драматическом театре 765 мест. Количество зрителей растет из года в год – тюменцы стали чаще посещать театры. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых театральных регионов России. Тюменская область оказалась на третьем месте. Для составления ТОП-20 было подсчитано среднее количество зрителей на один театр в регионе за 2018 год. В рейтинге учтены данные Минкульта по 4 театрам областного центра – это Тюменский Большой драматический театр (ТБДТ), Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова, Тюменский театр кукол, молодежный театр "Ангажемент". В общей сложности в 2018 году их посетили 360,8 тысяч зрителей – в среднем на один театр пришлось 90,2 тысяч человек.

"Мы думали пригласить к нам театр им. Вахтангова, посчитали, цена билета составила 7-8 тысяч рублей. Если бы зал мог вместить более двух тысяч человек, то автоматически снизилась цена билета для зрителей", - поделился Сергей Осинцев.

По его мнению, большой зал с модернизированной сценой нужен не только концертно-театральным проектам, он будет востребован для проведения различных форумов, конгрессов.

Если мечтать о глобальном, то городу стоит перенять мировой архитектурный опыт и на левом берегу Туры построить красивый оперный театр либо уникальный концертный зал. Это сооружение, наверняка, станет точкой притяжения жителей и гостей города, как это произошло с площадью драмтеатра, набережной.

Тему нехватки большого концертного зала в Тюмени Сергей Осинцев поднял 9 сентября в студии телеканала "Тюменское время" во время съёмок ток-шоу "Территория фестивалей".

"Территория культуры". Это новый проект ЗАО "ИА "Сибинформбюро" и телеканала "Тюменское время", посвященный искусству, театру и музыке.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. ТКТО объединяет пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, театр кукол, Большой драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор - Надежда Казначеева.