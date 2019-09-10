Тюменское концертно-театральное объединение готово к новому сезону

Тюменское концертно-театральное объединение объявило о скором старте нового творческого сезона. Журналисты узнали о новинках, которые подготовили артисты ключевых театральных и музыкальных учреждений. Новый сезон будет богат на жанровые эксперименты.

Тюменский Большой драматический театр открывает сезон 14 сентября драмой в двух действиях "Испанская баллада". До спектакля и во время антракта в фойе перед зрителями будут разыгрываться специальные перформансы. Праздник назвали "Большая театральная фиеста". Актеры, не задействованные в спектакле, будут представлять литературных героев Испании, например, здесь можно будет встретить Дульсинею Тобосскую, Санчо Пансо, Дон Жуана и других персонажей.

"Мы будем угощать всех кавой (игристое вино), готовить настоящую испанскую паэлью. Два ведущих ресторана города согласились нам помочь в этом. Паэлья будет готовиться практически на глазах у зрителей", - рассказал директор Тюменского Большого драматического театра Сергей Осинцев.

15 сентября после второго спектакля "Испанская баллада" состоится концерт певицы Виктории Рябининой. Она единственная певица фламенко в России и официально признана королем Испании лучшим голосом фламенко.

"Театр должен быть разным – главное, чтобы он был живой. В новом сезоне у нас намечается мировая премьера – "Мертвые души" по произведения Гоголя. Для театра специально написали либретто и музыку. Этот спектакль – синтез музыки, пластики и драмы. Его поставит пермский режиссер Ирина Ткаченко. Впервые увидеть постановку зрители смогут в начале октября", - отметил Сергей Осинцев.

По его словам, в декабре состоится еще одна премьера – "Иванов" по произведению Чехова. Работать над постановкой будет Данил Чащин. "Он известен тюменской публике как режиссер нашумевшего спектакля "Молодость", который удостоился пяти номинаций на самую престижную театральную премию "Золотая маска". Далее приступит к репетициям Сергей Захарин, который поставит мюзикл. Он выйдет весной 2020 года и станет подарком к Международному женскому дню", - отметил директор драмтеатра.

Директор Тюменского театра кукол Василий Пустыльников рассказал, что официальное открытие сезона в кукольном театре запланировано на 14 сентября, однако актеры уже начали свою деятельность - сыграно несколько спектаклей. А еще у здания театра кукол летом появился узнаваемый всеми персонаж – бронзовая фигурка "Конька-Горбунка". Кстати, ему будет посвящен целый фестиваль одной сказки, он пройдет в трех городах Тюменской области с 17 по 20 сентября.

"На открытии 14 сентября будут предложены спектакли по русским народным сказкам. Традиционно юных зрителей встретят сказочные герои любимых сказок, сюрпризы. Также в этот день будут представлены два спектакля "Сказки бабушки Совы" и "Маша и медведь". А 15 сентября в театре сыграют премьеру спектакля по сказке Ганса Христиана Андерсена "Огниво" в постановке главного режиссера театра Сергея Грязнова и Антона Нестеренко. Куклы, созданы художником Сергеем Перепелкиным, тексты песен написаны Антоном Нестеренко и музыкальное оформление Ольги Двининой создадут прекрасное настроение", - отметил глава тюменского театра кукол.

В гастрольный тур по городам Ямала с 20 по 25 сентября отправится Тюменский филармонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Евгения Шестакова. Концертные программы представят в шести городах Ямала: Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко и Ноябрьске. В программе "Шедевры русской классической музыки" слушателям представят известные произведения. В концерте примет участие заслуженный артист России Борис Андрианов (солист – виолончель).

Филармония порадует тюменцев осенними скидками на ярмарке абонементов 20-22 сентября. Осенняя ярмарка – это заключительная в этом году возможность приобрести билеты на циклы концертов со скидкой с 10.00 до 20.00 в кассовом зале филармонии.

А уже 1 октября тюменская филармония в ДК "Нефтяник" (из-за ремонта в филармонии открытие пройдет во Дворце Культуры) откроет 61 концертный сезон и знаменитый фестиваль "Алябьевская музыкальная осень" выступлением виолончелиста Александра Рамма и Тюменского филармонического оркестра. Одним из ярких премьер фестиваля обещает стать опера "Пиковая дама".

8 декабря в Тюменской филармонии выступит Российский национальный оркестр. Солист – всемирно известный пианист Михаил Плетнёв, дирижер – Станислав Кочановский. Маэстро Плетнёв сыграет концерт на собственном, уникальном фортепиано. В ближайшее время филармония, как и остальные подразделения Тюменского концертно-театрального объединения", представит программы новогодних мероприятий для детей и взрослых.

В Тобольском драматическом театре имени П. П. Ершова продолжается работа над постановкой театрального урока по произведению А. Грибоедова "Горе от ума". Режиссёр-постановщик – Заслуженный артист России Станислав Губанищев, художник-постановщик, главный художник Тобольского драматического театра Ольга Трофимова. Премьера состоится 27 сентября.

1 октября в Тобольске начнется работа над масштабным спектаклем "Сказка о царе Салтане" по А. Пушкину. Постановочная группа из Санкт-Петербурга в составе: режиссёр-постановщик - лауреат высшей национальной театральной премии "Золотая маска" Пётр Васильев, художник-постановщик - лауреат высшей национальной театральной премии "Золотая маска" Алевтина Торик, композитор Николай Морозов и режиссёр по пластике Игорь Григурко. Премьера состоится в начале ноября.

При поддержке компании СИБУР в ноябре Тобольский драматический театр начнет совместный проект с "Московским театром мюзикла", художественный руководитель – Михаил Швыдкой. На сцене в Тобольске будет поставлен мюзикл. Постановочный материал находится в стадии выбора. Премьера мюзикла состоится в апреле 2020 года.

А 20 ноября Тобольский драматический театр примет участие во Всероссийском театральном фестивале "Сотоварищи" в городе Тара Омская область со спектаклем "Медведь".

"Очень важно понимать, что необходимо публике. Мы постоянно находимся в диалоге со зрителем, в этом деле очень важен обоюдный интерес. Также мы понимаем, что нужно адресно доходить до каждой возрастной категории. Мы провели серьезную маркетинговую работу в репертуарной политике всех учреждений культуры, входящих в состав ТКТО. Особое внимание уделяем проектам, которые будут проводить во Дворце культуры "Нефтяник". Здесь будем создавать клубные формирования, творческие студии, интерактивные лаборатории для разного возраста. В частности, успешно прошла запись на школу блогеров – записалось около 100 детей", - отметила первый заместитель гендиректора ТКТО Вероника Кирюшина.

Добавим, что сейчас тюменская филармония закрыта на капитальный ремонт. Основные работы, которые проводятся в рамках капитального ремонта, направлены на обновление и модернизацию существующих инженерных систем и верхней механизации сценического оборудования. Ремонт продлится до конца октября.