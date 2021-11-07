Тюменский драмтеатр покажет детские и семейные спектакли в новогодние праздники

Артисты Тюменского драмтеатра рассчитывают провести новогоднюю кампанию в обычном формате. Планируется показать уже знакомые спектакли, а вот премьеру детского мюзикла "Кот в Новый год" решили перенести на 2022 год.

Как сообщил директор драмтеатра Сергей Осинцев, в новогодние каникулы по утрам будут демонстрироваться детские и семейные спектакли. В репертуаре – мюзиклы "Снежная королева", "Царевна лягушка", "Приключения Буратино". Вечером также будут спектакли: в основном, комедии, в том числе и "Семейка Адамс". Для посещения потребуются QR-код или другие документы.

Из-за ограничений в тюменском драмтеатре отменят детский мюзикл "Кот в Новый год". Постановку перенесли на 2022 год, тем не менее, жители Тюмени ее обязательно увидят, пишет ИА "Тюменская линия".