Тюменцы назвали самое интересное культурно-развлекательное событие 2018 года

Фото Екатрины Христозовой

Тюменцы выбрали самые интересные и запоминающиеся события, произошедшие в нашем регионе в 2018 году. Соответствующий опрос прошел в популярном информационно-развлекательном сообществе в социальной сети "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Открытие в областной столице аквапарка "ЛетоЛето" назвали самым интересным событием более трети тюменцев (31%). И хотя в начале работы комментаторы новостей и пользователи социальных сетей высказывали претензии к названию аквапарка и к его ценовой политике, очевидно, что "ЛетоЛето" занял прочную нишу в сфере досуга тюменцев и гостей города. Респонденты отметили, что высокие цены (а СМИ массово проводили аналогии с другими городами и даже высчитывали, что дешевле будет съездить в аквапарк соседнего Екатеринбурга), скорее всего, были лишь маркетинговым ходом и "чёрным пиаром". И действительно, в настоящий момент цены приемлемые. Отметим, что вместе с аквапарком комплекс "ЛетоЛето" включает в себя парк-отель и ресторацию.

Финальный этап Кубка мира по биатлону в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с небольшим отрывом (25%) занял вторую строчку. С 22 по 25 марта турнир посетили не только многие россияне, но и болельщики из Германии, Норвегии и Финляндии, а также ближнего зарубежья. Тюмени удалось организовать настоящий праздник спорта.

Традиционная всероссийская акция "Ночь искусств" удостоена виртуальной "бронзы". Мероприятие под слоганом "Искусство объединяет" состоялось 4 ноября и затронуло практически все виды творчества: живопись, декоративно-прикладное искусство, театр, музыку, кинематограф, танцы и даже жестовое пение. Свои программы приготовили музеи, Тюменская филармония, ДК "Нефтяник", исторический парк "Россия – моя история", а Тюменский театр драмы и вовсе порадовал тюменцев премьерой спектакля "Призраки". "Ночь искусств" посетили тысячи горожан, что в очередной раз подтвердило высокий культурный уровень Тюменского области.

Также среди важных культурных событий 2018 года респонденты отметили этнофестиваль "Небо и Земля" и музыкальный фестиваль Дениса Мацуева (по 12%).

Более 11% горожан назвали самым интересным событием открытие экскурсионного тура "Императорский маршрут", рассказывающего о развитии страны в период правления династии Романовых, в том числе о стремительном освоении самой большой части нашей страны – Урала и Сибири.

Не обошли респонденты стороной открытие в Тобольске музея семьи Николая II, состоявшееся 29 апреля. За этот вариант проголосовали более 7,5% опрошенных.

Столько же голосов набрал фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле" и премьера спектакля "Молодость" в Тюменском большом драматическом театре.

Заслуги театралов тюменцы отметили отдельно, похвалив юбилейный спектакль "Парфюмер" театра "Европа" Дмитрия Ефимова и номинацию нашего театра драмы на "Золотую маску".

Вот таким насыщенным, ярким, разнообразным и успешным выдался для Тюмени уходящий 2018 год. Год грядущий объявлен в России "Годом театра", поэтому жители нашего региона в праве ждать ещё больше интересных и запоминающихся событий.