Концерт в честь Пахмутовой прозвучит в петербургской Мариинке и в тюменской филармонии

Премьера концерта-поэмы для фортепиано с оркестром Игоря Холопова "Отзвуки"‎ на темы Александры Пахмутовой прозвучит в концертном зале Мариинского театра 5 ноября в преддверии 95-летнего юбилея композитора в исполнении Тюменского филармонического оркестра под руководством Юрия Медяника.

В пресс-службе Тюменского филармонического оркестра сообщили, что инициаторами создания фортепианного трехчастного концерта в честь юбилея Пахмутовой стали композитор Игорь Холопов и пианист, заслуженный артист России Александр Гиндин.

Вдохновившись творчеством композитора, Игорь Холопов написал на основе её произведений большой Концерт для фортепиано с оркестром в трех частях: "Сны Орфея", "Облака" и "Хоровод". Александр Гиндин выступил сокомпозитором, написав виртуозную развернутую партию рояля.

Художественного руководителя и главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Юрия Медяника и композитора Александру Пахмутову связывает многолетняя творческая дружба. В 2010 году Александра Николаевна посвятила музыканту произведение для скрипки — элегию "Обнаженное сердце", премьеру которой они вместе представили на сцене Московского международного Дома музыки.

Юрий Медяник неоднократно играл произведения Пахмутовой как с симфоническими, так и с народными коллективами, а также исполнял произведения композитора в качестве дирижера совместно с Василием Ладюком, Ильдаром Абдразаковым, Вероникой Джиоевой и другими знаменитыми артистами. Юрий Медяник неоднократно выступал дирижером концертов Александры Николаевны, которые транслировались на телеканале "Россия-Культура". Именно по причине давней дружбы Юрий Владимирович выступил инициатором концерта в Мариинском театре, отдавая дань уважения и восхищения творчеством великого композитора современности.

В исполнении Тюменского филармонического оркестра под руководством Юрия Медяника прозвучат оркестровые произведения Александры Пахмутовой: "Русская сюита" — цикл, написанный для симфонического оркестра, увертюра "Юность", Концерт для трубы с оркестром (солист — Кирилл Солдатов). В завершение концертной программы слушателям представят Концерт для фортепиано с оркестром "Отзвуки" (композитор – Игорь Холопов) в исполнении Тюменского филармонического оркестра под руководством Юрия Медяника и заслуженного артиста России Александра Гиндина. В основу концерта "Отзвуки" легли семь песен А. Пахмутовой: "Мелодия", "Беловежская пуща", "Ты ко мне никогда не вернёшься", "Мне с детства снилась высота" и "Нежность", хоры "А у нас по Заречью" и "Дарите радость людям".

В день юбилея Александры Николаевны Пахмутовой, 9 ноября, в Тюменской филармонии слушателям представят концерт Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника с той же программой, что и четырьмя днями ранее в Мариинском театре.

Юрий Медяник:

Данный концерт Тюменского филармонического оркестра — моё приношение Александре Николаевне в канун её 95-летия и дань уважения нашей многолетней творческой дружбе. Программа концерта получилась яркой и многогранной, а насыщенная оркестровка и фортепианная партия Концерта И. Холопова, по моим ощущениям, соответствует Концертам мирового масштаба, таким как Концерты Рахманинова, Грига и Чайковского.

Александр Гиндин считает, что музыка Пахмутовой пианистична по своей природе и связана с высокой русской традицией, идущей от Глинки и Рахманинова. "Уверен, что этот новый русский фортепианный концерт будет любим широким слушателем, потому что темы Пахмутовой узнаваемые и родные каждому слушателю и исполнителю", - отметил пианист.

"Александра Пахмутова в своих произведениях использует простые, но красивые мелодии и гармонии, опираясь на традиции романтической музыки. Развивая её тематизм, я написал Концерт в форме поэмы, одного из главных жанров композиторов-романтиков. Это сочинение — своеобразный hommage ушедшему веку, попытка сохранить образы, от которых нам остались лишь отзвуки", - рассказал о произведении Игорь Холопов;

Андрей Пантелеев, заместитель губернатора Тюменской области: