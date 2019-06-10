В Тюменском драмтеатре готовят премьеру

Тюменский драматический театр представит зрителям спектакль "Испанская баллада". Первые показы пройдут с 14 по 16 июня.

"Испанская баллада" — музыкально-драматический спектакль о любви кастильского короля Альфонсо VIII к дочери севильского купца Ракели. Сюжет романа, взятый из староиспанских хроник, вдохновлял многих писателей и поэтов, но только Лион Фейхтвангер обозначил тесную связь судьбы влюбленных с судьбой их страны.

Тонкая режиссура и поэтическая, чувственная хореография Сергея Захариина подкрепленная изяществом сценографии и костюмов Евгении Шутиной рассказывают трагическую, но светлую историю о большой человеческой любви, торжествующей над мраком предрассудков и суеверий, над мелкими корыстными расчетами и крупными политическими интригами.

Сергей Захарин поставил в Тюменском театре мюзикл "Снежная королева", "Сказки 1001 ночи" и спектакль "Царевна Лягушка". Премьерой спектакля Тюменский драмтеатр закроет 161-й театральный сезон.