Дошколята смастерят открытки для тюменских ветеранов

Воспитанники детских садов и учащиеся тюменских школ поздравят ветеранов с Днем Победы. Своими руками малыши смастерят открытки и подготовят поздравления.

Как рассказали в областном департаменте образования и науки, многие ребята уже приступили к репетициям праздничных концертов, которые устроят в преддверии праздника для ветеранов. Школьники и дошколята разучивают стихи, ставят спектакли и репетируют танцы. Так, например, детский сад №176 ждёт героев в гости 5 мая, ученики 16-й гимназии – 10 мая.

Напомним, данные мероприятия проходят в рамках областного проекта "Мы – потомки героев". Под его эгидой в школах также проводятся уроки памяти и мужества, ребята узнают о вкладе своих земляков в Великую Победу, о предприятиях, эвакуированных в Тюмень, и о том, каким подспорьем фронту был надежный тыл.